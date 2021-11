Remarcó que esta jornada es exclusivamente para los adolescentes de 12 a 17 años que tienen una enfermedad como las que se dieron a conocer con oportunidad y para ser considerados los padres tuvieron que haber hecho el registro para ser convocados.

"El proceso va a continuar a través de los hospitales y es bajo convocatoria de los hospitales, no es abierto. Las personas tienen que acudir al lugar de donde son derechohabientes, es decir, si son del IMSS o del ISSSTE, tienen que acercarse a preguntar por la vacuna, registrarse, y esperar a que los convoquen", apuntó.

En el caso de quienes no tienen derechohabiencia, señaló, se deben acercar a su centro de Salud para el mismo proceso y así cuando activen vacunación sean quienes los convoquen.

Comentó que el Centro de Atención Médica Extendida de Orizaba no está considerado como sede de jornada para esta semana.

Rodríguez García remarcó que el proceso es exclusivamente para menores con comorbilidades, no para la población abierta, por lo que invitó a la gente a que no se dejen llevar por rumores y cadenas en redes sociales que sólo difunden información falsa.

"No es abierto, no es para niños que no tienen comorbilidades y definitivamente, quien no tenga una comorbilidad no lo van a poder vacunar hasta que esté abierta esa etapa en nuestro país", insistió.