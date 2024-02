Continúa tomado el Jardín de Niños Zamna de Misantla

El jardín de niños 'Zamna', ubicado en la colonia Espaldilla de Misantla, sigue siendo objeto de una ocupación por parte de padres de familia, quienes exigen respuestas y soluciones a la falta de maestros en el tercer grado grupo A.

Roxana Rodríguez Jiménez, madre de familia a nombre del grupo de inconformes, expresó que desde el 8 de enero están esperando la asignación de una maestra con tiempo completo para el grupo de tercer grado, aunque enviaron a una maestra, la falta de una orden de presentación generó descontento entre los padres, quienes exigen garantías de que la maestra permanecerá hasta el final del ciclo escolar.

"Hoy estamos aquí, desde el miércoles 21 de febrero, esperando respuesta de la SEV, pero no nos han dado solución a la falta de maestra, ya son cuatro días sin respuesta, nos dicen que no está la jefa de preescolares para firmar la orden, no es justo que estemos aquí sin respuesta", expresó Rodríguez Jiménez.

La preocupación de los padres se centra en el rezago educativo que pueden enfrentar sus hijos si la situación no se resuelve pronto, alegan que la falta de una maestra constante afecta el progreso académico de los niños.

Ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades educativas, los padres de familia evalúan la posibilidad de cerrar alguna calle principal y/o vías de comunicación como medida de presión para que se atienda su caso.

Asimismo, Rodríguez Jiménez señaló que la escuela se encuentra en una ubicación estratégica, con una alta demanda de estudiantes, pero carece de servicios y atención adecuada, los padres piden a las autoridades educativas que visiten la escuela, evalúen la situación y brinden el apoyo necesario para no dejarlos en el abandono.

La comunidad educativa del jardín de niños Zamna espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y encuentren una pronta solución para garantizar una educación de calidad para los niños del plantel.