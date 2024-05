Continúa la falta de agua en Ixtaczoquitlán, denuncian pobladores

Pobladores de Ixtaczoquitlán respondieron a los señalamientos que hiciera el pasado sábado el alcalde Nahum Álvarez Pellico para aclarar que a la fecha siguen sin agua.

Afirmaron que no son unos cuantos, como él asegura, y que no se trata de un movimiento político o que esté siendo financiado por alguien, como él acusó.

"Seguimos aquí por la falta de agua, no somos unos cuántos, son todos en Ixtaczoquitlán y tenemos pruebas, pueden abrir cualquier llave y verán que no hay agua, en la Poniente 8 tenemos más de un año sin agua, pero si estamos pocos aquí es porque nos vamos turnando y porque hay gente que trabaja, pero sí le queremos decir al alcalde que no somos narcotraficantes", expresaron.