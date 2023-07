Tras cancelar el cobro de la Plaza 045 de Fortín; la infraestructura permanece (+Video)

A poco más de dos meses de haberse cancelado el cobro de la Plaza 045 de Fortín de las Flores; la infraestructura permanece en el kilómetro 286+300 de la Autopista 150D Puebla- Córdoba, no obstante que desde el pasado 14 de junio existe la instrucción de parte del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, de retirarla lo antes posible.

El director jurídico de la SICT, José Luis Palomares informó que dicho documento se hizo llegar al Director del Fonadin desde el pasado mes de junio en donde se refiere que por cuestiones de seguridad para las personas que transitan por esta vía de comunicación es necesario su retiro.

"Por cuestiones de seguridad, ha instruido al concesionario en este caso al Fonadin ya mediante una comunicación oficial, el pasado 14 de junio que se haga la remoción efectiva de la infraestructura de la Plaza del Cobro 45"

Dijo.

Como es de recordarse, dicha plaza de cobro esta concesionada a Fonadin y también operada por Caminos y Puentes Federales, de ahí que desde principios de año se comenzaron a realizar las acciones para llevar a cabo esta demanda que por años diversos sectores solicitaron y aunque ya no representa un problema en cuanto a la cantidad de horas que permanecía detenido el tráfico pesado en el Puente de Metlac por el cuello que botella en el que se había convertido, pero ahora sigue generando un riesgo al ya no tener razón de estar en dicho lugar.

"Definitivamente no representa ya no un problema para la circulación, pero si un riesgo para la seguridad porque se sigue existiendo esa garita que no debiera de estar así que esperamos que el FONADIN en breve, anuncie con oportunidad a los locales cuando se inicien los trabajos y que esa solución permita ya de una vez por todas terminar con este problema añejo que tenemos los que somos oriundos de aquella zona".

Por último, el director jurídico de la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes apuntó que se está trabajando paralelamente en el cálculo y las estimaciones para poder seguir teniendo la captación y los ingresos que son necesarios para el mantenimiento de la red y para el desarrollo de la infraestructura carretera para que se dé mayor conservación mayor mantenimiento.