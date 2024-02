Consejo de Ancianos del Totonacapan piden no politizar su organización

El Consejo De Ancianos De La Sabiduria Ancestral Del Totonacapan no reconocen a Juana Ines Olarte como protectora de la cultura totonaca y desmintieron haber participado en una ceremonia para darle el nombramiento y pidieron no politizar su organización.

A través de un comunicado desmintieron una nota publicada los Angeles Times donde al pie de la letra dice:

"Las Autoridades Totonacas, haciendo alusión al consejo habían seleccionado a Juanita Olarte para ser nombrada ceremoniosamente protectora de la cultura totonaca en una misa conmemorativa de los 100 años de la diócesis".

Afirman que el consejo conformado por 52 abuelos totonacos no eligieron a la joven y destacaron que no participan en política ni participaron en el supuesto evento de coronación.

"No politicen al consejo, nosotros no somos de ningun partido político...nosotros lo único que queremos es mostrar la grandeza que aun queda en nosotros, queremos enseñarles lo que esta bien y que no esta bien, no estamos ofendiendo a nadie", destacaron.

Exhortaron a no hacer mal uso de las imágenes y del nombre del consejo para propósitos personales.

Esta situación se da a unas semanas de que se realice el festival Cumbre Tajín en su edición 25 y que busca promover y enaltecer la cultura Totonaca.