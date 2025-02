Conmemoran aniversario de la promulgación de la Constitución Política en Orizaba

Autoridades municipales, educativas y militares, así como alumnos y representantes de las Logias Masónicas, este día conmemoraron el Aniversario de las Promulgaciones de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y 1917, en la explanada del Palacio Municipal de Orizaba.

Hoy 5 de febrero es una fecha cívica muy importante para los mexicanos porque nos recuerda que tenemos leyes que nos organizan y protegen, y que están plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El encargado en dar el discurso oficial, fue el titular del sistema DIF Municipal, Hugo Chahín Kuri, quién expreso que el 5 de febrero no solo se conmemora la promulgación de la Carta Magna sino que nos recuerda que la Constitución Mexicana es un pilar importante sobre el que se ha construido nuestro país.

"Es un honor estar con ustedes en esta fecha tan significativa para nuestra Nación, el 5 de febrero no solo conmemora la promulgación de nuestra Carta Magna sino que nos recuerda que la Constitución Mexicana es un pilar importantísimo sobre el que se ha construido nuestro país. Más que ser un documento legal, es la garantía que cada persona sin importar su origen, género o condición tiene derechos que deben ser protegidos y oportunidades que deben de ser aseguradas, en ese sentido quiero que veamos a nuestra constitución no solo como un legado sino como un verdadero compromiso con el presente pero sobre todo con el futuro".

Puntualizó qué, como Presidente del Sistema DIF de Orizaba sabe de primera mano que los derechos que se otorgan solo tienen sentido cuándo se convierten en realidades que cambian vidas y generan bienestar en nuestra comunidad.

"Hoy, vemos las nuevas generaciones de las y los ciudadanos orizabeños en quiénes cae la responsabilidad de continuar este legado, pero en nosotros está la obligación de brindarles las herramientas necesarias para seguir adelante como son, la educación, la seguridad, la salud y la igualdad de oportunidades no pueden ser solo promesas escritas en papel, deben convertirse en realidades en cada hogar, en cada escuela y en cada rincón de nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento y el DIF de Orizaba trabajamos día con día con la firme convicción, estoy convencido que el trabajo bien hecho, con transparencia y compromiso es la base para que cada niño y cada joven pueda crecer en un mejor bienestar, con la certeza de que su futuro dependerá de su esfuerzo y no de sus circunstancias. Porque una ciudad no solo se define por sus calles y sus buenos servicios, sino por la calidad de vida de su gente, por el respeto a sus derechos y por la fortaleza de sus valores. Orizaba siempre se ha distinguido por ser una comunidad de gente trabajadora, solidaria y con una profunda vocación de servicio y nuestra Constitución nos une bajo estos principios, pero nuestro deber es hacerlos valer todos los días".

Pidió a los orizabeños a continuar avanzando juntos, asegurándonos que los valores y derechos que nos heredaron quienes construyeron está constitución, sigan vigentes en cada hogar, en cada escuela y en cada generación de orizabeños y orizabeños, porque el futuro de esta ciudad se construye con el esfuerzo y el compromiso de todos".

Por último agregó que, de su parte siempre encontrarán a una persona aliada y dispuesta a trabajar por la ciudad con determinación, con compromiso, cercanía y con profunda pasión por Orizaba., "Porque es un honor seguir construyendo frente a ustedes una ciudad en donde cada derecho se respete, cada voz se escuche y cada oportunidad sea una realidad para todos y todas".

Posteriormente las autoridades presentes realizaron el depósito de una ofrenda floral en el busto a Benito Juárez García, mientras la banda de guerra del ayuntamiento de Orizaba tocaba y efectuaban la guardia de honor; lo mismo realizaron los representantes de las logias masónicas.

En el evento, estuvo presente: Juan Manuel Díaz Francos presidente municipal de Orizaba; Teniente Coronel José Rutilio Lara Torres Comandante del Doceavo Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales del cuartel Miguel Hidalgo; Hugo Chahín Kuri presidente del Sistema DIF Municipal e Ignacio López Martínez diputado del Séptimo Distrito de Logias Masónicas.