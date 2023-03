Conmemoran segundo aniversario luctuoso del Bombero y Paramédico, Rafael Bermúdez Hernández (+Video)

Con una caravana de unidades oficiales de cuerpos de emergencia y rescate, además de un mural con su nombre "Rafita" en las inmediaciones de su domicilio ubicado en la Unidad Habitaciónal Palmira, municipio de Mariano Escobedo, éste día familiares, amigos y técnicos en urgencias médicas como bomberos de la Estación 119 de Orizaba, conmemoraron el segundo aniversario luctuoso del Bombero y Paramédico, Rafael Bermúdez Hernández, acaecido durante un ataque armado registrado el 16 de marzo del 2021.

En punto de las 09:30 horas de este jueves, tragahumos de la Pluviosilla acompañados por paramédicos de la Cruz Roja, GruMed y Protección Civil Municipal de Ixtaczoquitlán y Orizaba, salieron en caravana de la Central de Bomberos 119 asentada sobre la Prolongación de Oriente 6, justo en contra esquina del Panteón y el Puente Atirantado, circulando sobre la Avenida Cri Cri o Circunvalación Norte hasta concluir en el retorno de la Avenida Orizaba entre Calle Perote y Alvarado de la Unidad Habitaciónal Palmira, lugar donde tenía domicilio el paramédico y bombero conocido como "Rafita".

Las unidades de emergencia y rescate fueron recibidas por los padres del joven que fue asesinado a la edad de 19 años; Ana María Clarisa Hernández Rodríguez y Rafael Bermúdez Guzmán, posteriormente realizaron el rezo de unas plegarias por su eterno descanso.

Por último, la familia, vecinos, conocidos, amigos y ex compañeros de trabajo realizaron la develación de un mural en su honor que lleva su nombre: "Rafita. Un bombero nunca muere. Never stop your dreams (Nunca detengas tus sueños)" y a los lados los escudos de las corporaciones que lo vieron desenvolverse y desarrollarse como un profesión técnico en urgencias médicas-paramedico y bombero.

"Hace dos años mi hijo partió y estamos celebrando su vida, la vida que él tuvo aquí en la tierra, un buen chico un buen hijo para mí y lo extraño tanto. Pasan dos años pero aún así ahí está el amor de madre para un hijo. Dios es grande y es mi fortaleza y Dios ya me había preparado hoy para este evento ya me había comentado que algo fuerte venía para mí y nunca pensé que fuera esto pero yo le decía a mis vecinos pasó esta situación tan desagradable, pero aún así creo que una mamá grita berrea se azota, pero yo no puedo hacer eso yo estoy fortalecida por Dios", informó la madre de Rafa Bermúdez a dos años de su partida.

Así mismo admitió que todos y cada uno de los días que pasan recuerda con mucho amor a su hijo., "Todos los días, con cada detalle en el piso o cuando paso por algún lugar, todos los días con el amor de madre y dándole gracias a Dios ese hijo que tuve".

Ana María Clarisa Hernández Rodríguez, recordó que Rafita era un chico fuerte carácter, pero muy noble, muy dedicado, muy amable con las demás personas.

"Yo me he enterado muchas cosas por otras personas de cómo era, una señora me acaba de decir iba conmigo a los cubitos era muy amable no sabía yo y así tuve muchas experiencias el día que se fue cosas muy agradables y bien bonitas de su parte".

Recordó que Rafa desde pequeño quiso ser bombero y paramédico y cumplió sus sueños antes de irse al cielo.

"Fue su sueño ser bombero y su sueño lo hizo realidad, amaba le gustaba estar trepado en esos carros con la sirena todo eso. Precisamente en esta fecha él salía de su casa para trabajar y sucedió este hecho que sucedió durante el día, después falleció 50 minutos después".

Dejo en claro que el mural que hoy develan a unos metros de su vivienda y lugar donde recibió el ataque armado, fue diseñado y pintado por un artista en honor a Rafa.

Finalmente, la madre del paramédico y bombero "Rafita", dijo que ella cree en la justicia divina y a la fecha ya perdonó a la persona que le arrebató la vida a su hijo.

"Sinceramente yo no he querido meterme en esas situaciones, sabe por qué, porque creo en un Dios y desde el principio pensé que había una justicia celestial una justicia divina. La denuncia se hizo por protocolo, pero yo hablé con mi familia y les dije, yo no quiero nada de eso y yo creo en una justicia divina y una justicia celestial. Siento que yo ya perdoné al joven, hablo por mí, yo pienso que ya lo perdone".

Es de mencionar que, posteriormente la familia partió al cementerio municipal, Juan de la Luz Enríquez, de Orizaba, en donde descansan los restos mortales de Rafael Bermudez Hernández por la eternidad.