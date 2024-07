"Congreso decidirá sobre nueva auditoría a Grupo MAS": Orfis

La autorización para realizar una nueva auditoría al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) está en manos del Congreso del Estado, informó Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

"Del Congreso dependerá si continuamos o no, al ORFIS no se le ha solicitado todavía una nueva auditoría del Congreso para nosotros, no", aseguró

La diputada Norma Leonor Victoria Mendoza González, presidenta de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento del Congreso del Estado, confirmó la intención de llevar a cabo una nueva auditoría a la empresa.

En respuesta, González Cobos recordó que la fiscalización realizada por el ORFIS correspondía a la Cuenta Pública 2021 y subrayó que cualquier nueva revisión dependerá de la instrucción del Congreso, debido a que Grupo MAS es una empresa privada y no un ente público.

PRIMERA AUDITORÍA DETECTÓ INCUMPLIMIENTOS

González Cobos mencionó que una auditoría anterior, promovida por el fallecido Diputado Fernando Arteaga Aponte, había identificado incumplimientos en el contrato de concesión de Grupo MAS.

"Hicimos del conocimiento del Congreso el resultado de la auditoría que hicimos a Grupo MAS, advertimos que había un incumplimiento del contrato establecido en la concesión y así lo dimos a conocer al Congreso", explicó.

La auditora general señaló que, según el convenio, Grupo MAS está obligado a invertir en infraestructura para prestar servicios a la población, pero el ORFIS no detectó cumplimiento de esta obligación.

Al ser una empresa privada que maneja recursos públicos, Grupo MAS es sujeto de fiscalización, conforme al artículo 12 de la ley correspondiente.

"Grupo MAS administra bienes públicos, la ley es clara y por esa razón el amparo que promovieron no prosperó", añadió.