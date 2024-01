Conforman grupo "Amigos de Pepe Yunes" en las Altas Montañas

Con el objetivo de no permanecer como actores pasivos en el presente periodo electoral y al no sentirse identificados en especial con alguno de los partidos que integran la coalición PRI-PAN-PRD, ciudadanos de la región de las Altas Montañas conformaron un grupo de "Amigos de Pepe Yunes".

De acuerdo con los maestros Omar Hernández Dolores y Tomás Arrieta Vázquez, hay personas que no militan en alguno de los institutos políticos que conforman esa coalición, pero sí simpatizan con el precandidato a la gubernatura, por lo que de manera independiente buscan trabajar para llevarlo a ganar en las próximas elecciones.

Con miras a ese objetivo, este fin de semana, ciudadanos del municipios de la región como Ixtaczoquitlán, Zongolica, Magdalena, Rafael Delgado, Mendoza, Orizaba e Ixhuatlancillo, entre otros, se reunieron en un conocido restaurante con representantes distritales de la coalición para formalizar su adhesión al precandidato.

Los asistentes hicieron mención brevemente de algunas problemáticas que ven en sus municipios y la zona y que no solo no han sido resueltas por los gobiernos estatal y federal, sino que no se atienden o ni siquiera se reconocen.

No obstante, no ahondaron mucho en los temas, ya que básicamente se enfocaron en la forma en que habrán de trabajar para conformar una estructura ciudadana.

Debido a que no militan en alguno de los partidos mencionados o tampoco son simpatizantes, comentaron que en su momento, el día de la jornada electoral cada quién tomará la decisión de cómo hará llegar su sufragio en favor de Pepe Yunes, ya sea decidiendo de manera individual por uno de los tres institutos políticos o bien marcando los tres como coalición.