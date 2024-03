Conflicto en Ixtaczoquitlán: Ediles rechazan aprobar Cuenta Pública y plan de inversión

La síndica y regidores de Ixtaczoquitlán informaron en rueda de prensa que no aprobaron la Cuenta Pública 2023 ni el Plan de inversión 2024, debido a que no hay información en torno a las obras que el ayuntamiento pretende realizar.

Además, de que no ven que haya proyectos para atender el gran problema social del agua.

"No es una negativa a no aprobar por no aprobar. Queremos que se atienda la parte social del agua que es un reclamo generalizado", indicaron la síndica Enriqueta Aparicio Trujillo y los regidores Gilda Salinas, Oscar Maciel Dorantes, Roberto González, José Manuel Lobato y María de los Ángeles Hernández Ochoa.

