Confirman 10 viviendas consumidas por los incendios forestales en Nogales

Al cierre de la emergencia, el presidente municipal de Nogales, Ernesto Torres Navarro confirmó que 10 viviendas fueron consumidas por el fuego, de las cuales 9 fueron en la Localidad de Chicahuaxtla y una más en la Colonia Reforma, además de cientas de hectáreas afectadas por el fuego de los incendios que dieron inicio el domingo 24 marzo del presente.

"A más de 72 horas de haberse registrado incendios en diferentes puntos de nuestro querido municipio, el recuento de los daños no nos han sido tan favorables pero nos tienen de pie. El fuego nos dejó serios daños: 10 casas fueron consumidas por el fuego; nueve en Chicahuaxtla y una en Reforma, cientos de hectáreas afectadas y el firme compromiso de reforestar", señaló.

El edil agradeció de todo corazón a todas y cada una de las personas del municipio nogalense y de la región de Las Altas Montañas, que se sumaron a las tareas de sofocación del fuego.

"Gracias a las familias, empresas, grupos religiosos, jóvenes, amas de casa, comercios y más, por apoyar y ayudar en estos momentos difíciles con herramientas, agua, medicinas y alimentos, mil gracias al pueblo de Nogales nunca se le va olvidar. Mi agradecimiento también al Gobierno de Veracruz por su solidaridad, a los alcaldes de los diferentes municipios de Veracruz por su entrega y lucha para con esta desgracia".

Agregó: "Fueron días difíciles, no es para menos. La tarea que se viene será más difícil pero no imposible, y sabemos que no estamos solos, nos acaban de informar que el incendio que había en Nogales ha sido liquidado".

Por otra parte, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Sector Salud continua con el apoyo a la población nogalense ante la situación de emergencia que se vivió en la región de las altas montañas, con los incendios forestales.

Dichas dependencias entregaron víveres, a las personas que más lo necesitaban, por lo que la ciudadanía agradeció las acciones realizadas, ya que en estos momentos es donde más se requiere ser solidario.

En las últimas horas, las autoridades reportaron que en los salones sociales, habilitados como albergues, se ofreció comida, asistencia médica y hospedaje a 46 personas, (hombres, mujeres y menores de edad).