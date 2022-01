El presidente municipal destacó que es algo que se vio bien, que lo analizaron correctamente, y si bien saben que el ayuntamiento no es autoridad para divorciar ni mucho menos, sí pueden ser un vínculo para apoyar a la gente que no tiene la capacidad económica para pagar este trámite.

Destacó que la idea es apoyar a quienes se casaron en el municipio; para tramitar el divorcio no debe haber ningún tipo de conflicto en la pareja, ni por hijos ni por propiedades ni de ningún otro tipo, sino que sea voluntario por ambas partes.

Noticia Relacionada Van por derechos de personas trans y matrimonio igualitario en Veracruz

Reconoció que es una actividad que no había visto en otro lugar, pero no se hizo por otra razón más que la de apoyar a personas que desean disolver el vínculo matrimonial y que no lo hacen por falta de recursos.

Indicó que es decisión de cada quien estar soltero o casado pero feliz, y si el ayuntamiento los puede ayudar, lo harán.

Mencionó que apenas hizo público en aviso en sus redes sociales, pero ya seis personas se han acercado a preguntar, dos no son del municipio sino de otros vecinos, y ya se les explicó que no se les puede apoyar, pero ojalá los ayuntamientos de esos lugares ayuden a quienes están en esta situación.

Comentó que la inscripción de divorcio en el Registro Civil de Nogales tiene un costo de mil 650 pesos y hay gente que no los tiene.

Torres Navarro agregó que con esto también se fomenta que el que la gente que decida separarse lo haga de manera civilizada.