Concesionarios en Veracruz, bajo riesgo de cierre por incumplir normativa de verificación

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, advirtió que todo aquel concesionario de centro de verificación que no se actualice y cumplan la Norma 047 para convertirse en verificentro no podrá operar a partir de marzo del próximo año.

Recordó que se emitió un decreto con los lineamientos de actualización, entre los que destacan contar con un terreno de 400 metros cuadrados. Y expuso que la diferencia entre uno y otro es el equipamiento y el espacio, ya que anteriormente las verificaciones se llegaban a practicar en cocheras.

FIJAN PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS

Contreras Bautista puntualizó que se otorgaron 180 días para cumplir con los requisitos, pues la meta es que al finalizar el 2024 ya estén todos cumpliendo con la norma ambiental.

Finalmente, sostuvo que ya se reunió con los concesionarios y aunque la mayoría lo aceptó bien, en algunos casos han encontrado dificultades para contar con un terreno de 400 metros cuadrados, por lo que les dieron 180 días.

"Aquellos que no se actualicen no podrán seguir funcionando. El centro de verificación que no esté funcionando como verificentro ya no podrá funcionar y no es por tema del decreto, sino porque no cumple con las normas".