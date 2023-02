Con terror vive niño de 13 años torturado por policías de SSP-Veracruz en Cosoleacaque

"Nos llevaron a dar muchas vueltas, nos golpearon y dieron toques, amenazaban con matarnos", es parte de los recuerdos que perduran en la mente de Carlos N, estudiante de segundo grado de secundaria que la noche del lunes 13 del mes en curso fue privado de la libertad junto a su hermano de 22 años, a unos metros de su vivienda cuando Policías Estatales se los llevaron por "sospechosos".

Recordó en entrevista concedida a este medio de comunicación, que dentro del C-4 los bajaron, los pusieron contra la pared y los aventaron al piso.

"Después nos metían la cabeza en un tambo de agua, pero antes nos envolvieron en una bolsa de nylon, nos dieron de tablazos y las descargas eléctricas; un policía se sentó encima de mí como por unos 20 minutos", declaró en el encuentro con este corresponsal.

Severamente nervioso por lo vivido, el menor de 13 años accedió a la charla grabada por el reportero bajo el consentimiento de sus padres, que al revivir lo narrado, sus gestos de terror e impotencia, fueron evidentes.

"A mí me tomaron del cuello y con la cabeza cubierta por una bolsa me hundieron tres veces en el agua, me estaba yo ahogando y aprovechaban para darme toques eléctricos".

Entre los claros recuerdos de Carlos, destaca el momento en que los Policías Estatales consideraron la posibilidad de matarlos y desaparecer los cuerpos en matorrales cercanos, sosteniendo que todo lo anterior se desarrolló dentro del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de Cosoleacaque.

"Después nos sacaron del C-4, nos llevaron en un carro particular, y nos dieron muchas vueltas, de ahí nos subieron otra vez a la patrulla y nos llevaron a Cosoleacaque (comandancia), estando ahí, nos tomaron fotos, nos preguntaban la edad, grado de estudios, nombre completo".

Para el menor, uno de los momentos más traumáticos fue escuchar los desgarradores gritos de su hermano, al que los uniformados lo golpearon hasta el cansancio, sumado a la misma forma de tortura y la advertencia de abuso sexual.

La intención de los tripulantes de la patrulla SP-3598 era la de acusar a los hermanos como vendedores de droga, personajes que resultaron detenidos cuando la moto en la que viajaban sufrió una avería en la cadena, lo que bastó para darse la privación ilegal de la libertad.

Subrayó el estudiante que, uno de los policías sacó de entre su ropa dos bolsas con polvo blanco, lo que "sembró" en el teléfono celular de las víctimas para señalarlos como distribuidores de cocaína.

Cerca de las seis de la mañana del día siguiente, Carlos y su hermano fueron entregados a sus padres en la comandancia de Cosoleacaque, pero bajo la consigna de no decir nada de lo sucedido, pues de lo contrario, los Estatales amenazaron con regresar por ellos y matarlos.

Es así como la segunda víctima ha desistido de interponer la queja legal, contrario al menor de edad que respaldado por sus padres iniciaron la batalla legal.