"Con Rocío Nahle se retomará construcción de hospital en Misantla": alcalde

El alcalde de Misantla Javier Hernández Candanedo, dio a conocer que se buscará que en la nueva administración de la gobernadora electa Rocío Nahle García se termine la construcción del hospital que desde el 2009 se proyectó para el municipio y que sigue en obra negra.

A decir del edil, fue en la administración del entonces gobernador priista Fidel Herrera Beltrán, que se inició la edificación, no obstante quedó como un "elefante blanco".

Hernández Candanedo, recordó que hace unas semanas Nahle García estuvo de visita en Misantla y ahí se le presentó el proyecto para el rescate de dicho nosocomio, el cual no solo beneficiará al municipio, también a la región.

"Aprovechando su vista, hay proyectos estratégicos como el rescate y puesta en marcha de un hospital abandonado, herencia de la corrupción que de la mano con ella y haciendo equipo, pronto estará funcionando, cuando ella entre", declaró.

En entrevista, recordó que la salud es un derecho humano, por tanto, aseguró que la futura mandataria estatal dará prioridad a este tipo de proyectos.

"Desde 2009, ese hospital herencia de la corrupción, ahí se quedó y que desafortunadamente no por falta de voluntad de nuestro gobernador actual, no se pudo rescatar, pero esto ya va a cambiar. No funciona, quedó en obra negra, quedó al 50%", detalló el edil.

Para concluir dijo que también hay proyectos carreteros y de construcción de puentes, los cuales se le prestarán a la gobernadora electa para que los tome en consideración.