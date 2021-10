Desde la mañana de este lunes, los inconformes se apostaron en el acceso principal al nosocomio, desde donde exigieron atención integral, digno y humano para los derechohabientes de planta, jubilados, transitorios y sus familiares, como parte de sus derechos estipulados en la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Los obreros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de la sección 30 y 39 se apostaron entre las calles Prolongación 8 Norte y 16 Oriente de la colonia Obras Sociales, a una cuadra del Ayuntamiento de Poza Rica.

"En el hospital de Pemex no más negligencia. No más indolencia ante la pérdida de nuestros seres queridos. Los jubilados no estamos dispuestos y acostumbrados a morir. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Cuántos muertos más necesitan para que se hagan bien las cosas?", se leía en una de las lonas que portaban los manifestantes.

"Señor Rodolfo Lehman, subdirector de los servicios de salud de Pemex, basta de tanta indolencia ante la necesidad de medicamentos para nuestras familias", reprochaban en otra de las pancartas que mostraban los trabajadores de Petróleos Mexicanos mientras esperaban ser atendidos por las autoridades de Pemex.

Al lugar, después de casi una hora de manifestación, arribaron los dirigentes del STPRM de la sección 30, José Juan Soni Solís y Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, quienes ingresaron en las oficinas de la dirección general del Hospital Regional de Pemex para dialogar con los directivos sobre la falta de medicamentos y mejor atención médica.