Con perro ´Goliat´, activistas logran avances para evitar sacrificio de animales

El caso de Goliat, el perro que estuvo a punto de ser sacrificado por la Unidad de Manejo Animal (UMA) de Orizaba, se volvió emblemático para los animalistas de la región debido a que con el apoyo de la ley se pudo hacer valer que antes de proceder al sacrificio de un perro se debe cumplir con ciertos protocolos, de lo contrario es una irregularidad.

Los animalistas señalaron que, lamentablemente, en la zona las autoridades no apoyan para combatir el enorme problema que representan los perros callejeros, lo cual no se hace matándolos, sino tomando acciones para controlar la población en abandono.

Indicaron que con algunas de las anteriores administraciones sí hubo disposición para apoyar, como fue el caso del exalcalde David Velásquez Ruano, pues en su administración se estuvieron haciendo esterilizaciones gratuitas y aunque en un momento se quedaron sin titular, se estuvieron cubriendo con un veterinario de Orizaba.

Señalaron que es obligación de los ayuntamientos apoyar en las esterilizaciones de animales, pues en todos lados hay sobrepoblación de perros y gatos abandonados y el dejarlos así se convierte en un problema social, que es lo que no entienden las autoridades y se escudan en que no tienen dinero.

Sin embargo, remarcaron, la solución no es sacrificarlos, como se presume que ocurre en Orizaba, en donde no hay perros en la calle porque todos los levanta la UMA y supuestamente, cuando se pregunta, dicen que ya los colocaron, pero en realidad no se vuelve a saber nada de ellos.

Mencionaron que en el caso de Nogales, el veterinario que está es muy consciente, pero en el caso de Río Blanco no actúa apegado a los protocolos, pues llega a las casas y escudándose en su cargo de funcionario municipal, se lleva a los perros que han sido señalados de algún problema, por ejemplo de alguna agresión, lo cual, como ya se vio en el caso de Goliat, es indebido, pues si hay una queja se debe sustentar con documentación y presentar fotografías de la agresión.

Sin embargo, indicaron, al no saber la gente de leyes, la sorprenden y ese veterinario se ha llevado a perros de cuadra que son alimentados por los vecinos y cuando preguntan por él les dice que ya le consiguió hogar, pero como en el caso de Orizaba, no se les vuelve a ver.

Indicaron que en Nogales se elaboró un reglamento interno para el área de salud animal, pero realmente no se sabe quién lo hizo, pues prácticamente avala los sacrificios de caninos por cualquier cosa, por lo que más bien parece hecho por enemigos de los animales, por lo que no descartaron buscar una reunión con el alcalde para tratar este tema.

Puntualizaron que los reglamentos municipales violan los derechos de la Ley Federal de Protección Animal, donde silo menciona sacrificios en caso de perros enfermos terminales o no recuperables.

Los animalistas resaltaron la necesidad de que las autoridades lleven a cabo campañas de esterilización, pero no para las mascotas de casa, sino principalmente para los perros y gatos callejeros, que son de los que es necesario controlar su población para evitar que más animales estén en la calle sufriendo.