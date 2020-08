Con perifoneo y cuadernillos, inician las clases en Mecayapan

Este lunes arrancó el ciclo escolar 2020-2021 y para algunas zonas escolares la alta tecnología no estuvo a su alcance, el palo que habla (equipos de peritoneo local) y el cuadernillo fueron las herramientas en las comunidades donde predomina la lengua materna.





La mestra Elizabeth Pérez Luis es de la comunidad Encino Amarillo, en Mecayapan uno de los cuatro municipios serranos donde se habla la lengua náhuatl en un 95% de la población de al menos 600 habitantes, ella y su compañera Laura Martínez Luis están a cargo de las dos aulas de una escuela de preescolar indígena bidocente.





Las profesionistas que también hablan la lengua materna trabajarán a distancia con sus 26 alumnos por medio de los cuadernillos, mientras las actividades del día serán difundidas de la forma acostumbrada, a través de audios en el palo que habla.





Si bien no es fácil para las educadoras, como profesionistas su único compromiso es impartir la educación respetando la lengua materna, en medio de una contigencia sanitaria que no permite a los alumnos regresar a la aula





"Aman pewa notekipalmej pan to kaltamachtilis "18 de Marzo" yej ono pan no altepetsin Kosti Away, kokonetsitsin yawi tekipanojtoti pan ichamej ?? e' tamachtianimeh @jaredruiz27 wan nej nonoske nanasan gama tisentikekipanokan wan amoyemej", fue parte del mensaje de vivienda en náhuatl.





"Éxito en este inicio de Ciclo Escolar 2020 - 2021 una manera totalmente diferente pero segura de que superaremos los retos que se nos presenten, es un trabajo de equipo con las madres y padre de familia. @jaredruiz27 y una servidora estamos listas para dar el mejor acompañamiento a distancia con los tutores de nuestra escuelita".





EL DATO:En México conviven 4 millones 600 mil niños, niñas y adolescentes indígenas.

7 de cada 10 vive en pobreza

1 de cada 2 presenta deficiencias alimenticias

13.1% no llega a la secundaria

41.8% no accede al nivel bachillerato