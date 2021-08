En un mensaje contundente, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, sostuvo que en Veracruz los tiempos se han transformado, por lo que ahora no se protege más a delincuentes de cuello blanco ni se realizan pactos corruptos para amparar a quien tanto daño le han hecho a la entidad.

Entrevistado esta tarde en relación al posicionamiento del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, ante las declaraciones del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, quienes acusaron el Gobierno estatal de estar llevando a cabo una persecución política; el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, detalló que estos falsos argumentos responden a la evidencia que ha salido a luz respecto a los acuerdos que tuvieron o tienen personajes de la administración yunista y gente cerca del ex Gobernador Javier Duarte, para dejarlos blindados y protegidos de la ley.

"Es muy fácil decir que Mauricio "N", Antonio "N", Arturo "N", Luis Ángel "N", entre otros funcionarios corruptos Duartistas, fueron liberados en este Gobierno, sin embargo, les recuerdo que esas carpetas de investigación fueron integradas –o mal integradas- en el Gobierno de Yunes, que, con toda alevosía y ventaja, blindó y protegió a estos delincuentes que tanto daño hicieron a las arcas del erario público de Veracruz", enfatizó.

Asimismo, puntualizó que los tratos entre el PRI y PAN, que tanto negaron, quedaron en evidencia en las pasadas elecciones, donde hombro a hombro caminaron desconociendo públicamente las mutuas acusaciones de enriquecimiento ilícito que se imputaban, acreditando que ambos partidos son lo mismo, "corrupción, engaño y descomposición social".

"La supuesta recuperación de bienes realizada por el Gobierno Yunista, no fue más que simulación y acuerdos, por eso ahora que ya no encuentran mayores argumentos, pretenden hacerse las víctimas y sostener un supuesto acoso y persecución política, pero se equivocan, porque hoy en día en Veracruz no hay perseguidos políticos, simplemente la Ley se conduce de manera transparente, sin miramientos ni pactos en lo obscuro", sentenció.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a continuar conduciéndose de la manera correcta e imparcial en cuanto a la impartición de la ley, "es tiempo que las veracruzanas y veracruzanos tengan la justicia que tanto han anhelado y que recuperen, lo que, por años, administraciones corruptas les han robado", concluyó.