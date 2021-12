El cambio de presidente en Estados Unidos no representó ninguna mejora para Cuba , ya que además de las medidas restrictivas y de bloqueo que tiene ese país hacia la isla, Joe Biden ha impuesto nuevas, por lo que actualmente la relación "está peor que nunca", señaló Ada Guzón Camporredondo , directora del Centro de Desarrollo Local y Comunitario de Cuba .

"Biden no solamente no derogó todas las medidas, casi 250 medidas que hizo (Donald) Trump en medio de toda la pandemia para acabar con Cuba, además de que las mantuvo ha puesto otra medida adicional, entonces qué relación, no hay ninguna", expuso.

En medio de todo ello, consideró que Cuba ha sido ejemplo de resiliencia a pesar de eso y de los problemas internos en el país, que tienen que ver con malas decisiones e implementaciones que no resultan como debían.

Agregó que a raíz de que Cuba ha iniciado un proceso de descentralización del Estado a los municipios y que se abre en el sentido del sector privado, por lo que desde hace dos meses se comenzaron a aprobar las primeras mypimes en la isla, la mayoría privadas, lo que representa un cambio.

Incluso, destacó, hay una revolución en la agricultura, pues Cuba no tiene la tradición de producir su comida, ya que los procesos se mantienen desde la Colonia, con plantaciones, y ahora se está volcando a buscar su soberanía alimentaria.

Destacó que en estos momentos en que se cuenta con cinco vacunas, siendo el único país Latinoamericano que se abocó a producirlas, y que llega a diciembre con la inoculación al 100 por ciento de su población ya con refuerzo, Estados Unidos le ofreció a la isla un millón de vacunas y con condiciones; Cuba les dijo que no las rechazarían pero que le proponía que con ese millón, más otro millón que pusieran ellos, escogiera un país del Caribe con poco índice de vacunación para donarlas de manera conjunta, pero a la fecha siguen esperando respuesta.

Destacó que ese es un ejemplo de la antirelación que hay con Estados Unidos, pero por el contrario, a México los cubanos los llevan en el corazón, porque él siempre ha estado del lado de Cuba, en las buenas y en las malas.