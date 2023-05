Con la educación hay compromisos y acciones reales, no simulaciones: Gómez Cazarín

"Con la educación de las y los veracruzanos, el magisterio y padres de familia hay compromisos y acciones reales; los tiempos de las simulaciones, de funcionarios que sólo buscaban los reflectores, no deben volver a Veracruz", afirmó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso local.

El Legislador de Morena, junto con la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, dio muestra de este compromiso con las escuelas del municipio de San Andrés Tuxtla, pero principalmente con la niñez y adolescencia sanandresina, al entregar más de 30 computadoras, pintarrones y diversos insumos requeridos por personal directivo, padres y madres de familia, así como también se benefició a la primaria "Juana B. de Carvajal", de Santiago Tuxtla.

Recordó que en un tiempo no muy lejano hubo un Oficial Mayor de la SEV, oriundo de la región de Los Tuxtlas, que traía dos o tres botes de pintura y pedía que le hicieran una fiesta grande; los maestros debían acarrear a la gente para lucir su evento; no queremos que se repitan esas historias.

Es tiempo de transformación y del cambio verdadero; aquí se nota hoy: están los padres de familia y estamos cumpliendo sus peticiones. Vamos a seguir apoyándolos en la medida de lo posible, porque, además, se cuenta con un buen líder y un buen gobernador como lo es Cuitláhuac García Jiménez.

Pero también -dijo- quiero reconocer el compromiso de Ariadna Selene Aguilar Amaya, oficial mayor, así como de Zenyazen Escobar García, titular de la SEV, porque sin su respaldo estas acciones no serían posible.

Aquí, apuntó, no hay autobuses ni acarreados, hay compromisos reales, no reflectores, porque queremos cumplirle al pueblo; en esta transformación los servidores públicos no buscan hacerse ricos ni aprovecharse del pueblo, ni mucho menos, y no sólo acuden a ellos en tiempos electorales, el compromiso es día con día, siempre escuchando y atendiendo a la gente.

Resaltó que el trabajo coordinado entre gobiernos municipales, dependencias estatales y el Legislativo siempre llevará a buen puerto; por ello este jueves se logró esta importante gestión en apoyo a 33 planteles educativos, desde preescolar hasta telesecundarias de las diversas comunidades y cabecera de San Andrés Tuxtla.

En el evento, realizado en la escuela primaria "Patricio Arredondo", acompañaron al Líder de la JUCOPO del Congreso de Veracruz, el diputado local por San Andrés, Rafa Fararoni Magaña, así como el presidente municipal de Catemaco, Juan José Rosario Morales, los ediles de San Andrés, Edgar Antemate Caixba y Mayra Patricia Xolo Hernández, así como directivos y padres de familia de las escuelas beneficiadas.

Posterior a ello, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín y la titular de la Oficialía Mayor, Ariadna Selene Aguilar, entregaron pintura e insumos diversos a padres de familias y personal directivo de los turnos matutino y vespertino de la escuela primaria "Juana B. de Carvajal", atestiguando la entrega de este apoyo la presidenta municipal de Santiago Tuxtla, Kristel Hernández Topete.