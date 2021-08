Con bloqueo, presionan a Tránsito para entregar unidad retenida en Nogales

Se conoce que en punto de las 16:15 horas de este lunes, alrededor de 50 personas adheridos a la Organización Mexicana Ti Tlapowaske Tekiwuahkapa (OMETT), cerraron el boulevard Juárez debido a una infracción cometida por un integrante de su organización y la retención de una unidad.

"El motivo de esta pequeña manifestación, porque ya saben que Atzompa es grande y puede bajar una multitud de gente, lo único que pedimos es justicia; como siempre mencionamos en donde hay injusticia, solo pedimos un poco de comprensión y que nos devuelvan nuestra unidad", informó el vicepresidente de la Organización, Pedro Rojas Avelino.

Señaló que han dado a conocer tanto al delegado como al jefe de Servicios Operativos, "Carlos" y "Víctor", que sean conscientes y que no abusen de la gente que no tiene dinero y que únicamente trabaja por necesidad.

"Saben bien que no hay recursos, no hay dinero, ni cómo solventar todos los papeles, pagar tenencia, verificaciones, debe haber un poquito de tolerancia; no voy a entrar en actos ilícitos y repito, somos gente trabajadora".

Debido al bloqueo, el tráfico fue desviado por calles alternas, así como hacia la autopista 150D Puebla-Córdoba.

Tras una hora y media de diálogo, las autoridades de Tránsito Estatal entregaron la tarjeta de circulación y la unidad, no sin antes señalarles que deben de poner en regla sus licencias, verificaciones y todos los trámites que se hacen puesto que los operativos para detener a quienes no los tengan van a continuar.

Después de las 18:00 horas, retiraron sus unidades y dieron por terminada la manifestación.