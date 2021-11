Recordaron que esa dependencia había indicado que se iniciarían los trabajos de inmediato, pero ahora los traen a las vueltas y les dicen que es porque no han salido las licitaciones, pero que el recurso sí está, aunque una de las obras será asignación directa, por lo que no se explican por qué no inician siquiera con esa.

Noticia Relacionada SIOP licita construcción de Panteón Forense en Coatzacoalcos

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...