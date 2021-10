Se conoce que en punto de las 09:00 horas de este jueves, los habitantes de Rancho Nuevo, Peñuela y de la Unidad Habitacional Peñuela se apostaron sobre el mencionado bulevar o también carretera federal 150, entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y La Rielera, justo en las vías del ferrocarril, exigiendo el vital líquido.

"Nosotros somos de la localidad de Peñuela, del municipio de Amatlán de Los Reyes; se tomó esta decisión de tomar la carretera nuevamente porque hace dos años ya lo hicimos, estamos sufriendo del vital líquido, desafortunadamente año con año es lo mismo, en las sequías y en la temporada de lluvias nos cae agua muy sucia y esa agua no sirve más que para el sanitario", dijo un agraviado.

Aseguraron que decidieron bloquear el bulevar de manera indefinida debido a que están sufriendo de la escasez del agua desde hace cuatro meses y, a pesar de no tener agua, Hidrosistemas de Córdoba mes con mes manda sus recibos.

"Mes con mes llegan los recibos y nos amenazan con que si no los pagamos nos van a cortar el servicio, nosotros decimos cuál, si no tenemos, no gozamos, no disfrutamos absolutamente nada, pero los recibos siguen llegando mes con mes y hasta con recargos".

Los colonos pidieron el apoyo del Gobierno municipal y del Estado, puesto que ya han pedido el apoyo a Hidrosistemas de Córdoba y no les hacen caso.

"Nosotros dependemos de Hidrosistemas de Córdoba, ellos son los que nos suministran el servicio de agua, no se sabe qué se hace con los dineros, no sabemos el motivo por el cual Hidrosistemas de Córdoba nos deja sin agua. Ahorita estamos en la espera de un representante o, en su caso, del director de Hidrosistemas, de un representante de la alcaldesa (Leticia López Landero) y de un representante de la CAEV del Estado, pero lamentablemente no ha llegado nadie".

Aseguraron que no permitirán que los acuerdos lleguen a que sean abastecidos con pipas de agua, puesto que el camión pasa una vez al mes y únicamente deja cierta cantidad, además de que están pagando un servicio que no gozan.

Lamentaron que la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, haya prometido la construcción de un tanque elevado y es la fecha en que ni las bases se han edificado. "La señora ya se va y desde hace dos años no ha hecho nada".

Por último, dijeron que no se retirarán del lugar hasta que sean atendidos por las autoridades mencionadas, de lo contrario tomarán otras medidas y bloquearan otras carreteras.