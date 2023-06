Comunidad LGBT de Orizaba arremete contra diputade

El diputade local, Gonzalo Durán Chincoya, no representa a la comunidad LGBTTTIQ de Veracruz, ya que no ha legislado a favor de sus derechos y devenga un salario sin desquitarlo, denunciaron integrantes de la comunidad en Orizaba y la región de las Altas Montañas.

El representante de la ONG "Todos Somos Positivos", Hugo Sánchez Badillo, indicó que el Congreso del Estado se ha convertido "en un circo", puesto que solo se trata de una etiqueta para "ganar adeptos" en las próximas elecciones, dejando fuera todas las demandas de la comunidad.

"Desafortunadamente no ha subido una iniciativa, no ha tenido ninguna participación relevante a pesar de que él sabe que hay una agenda, no nos ha dado audiencia para poder trabajar y para posicionar a la gente arcoíris dentro de la agenda legislativa.

"Él caminaba con nosotros él era amigo de nosotros, él anduvo con nosotros tocando puertas trabajando, No entiendo ahora por qué no ha hecho absolutamente nada".

Bandera política

Subrayó que ahora busca hacer una carrera política usando como escalón a la comunidad; sin embargo, a la fecha no les ha dado audiencia para poder encaminar iniciativas, por lo que es una realidad que hay descontento y los colectivos hoy le reprochan su proceder.

"Tan es así que el día de ayer tenía un pronunciamiento en la sesión del Congreso y a última lo canceló, ¿por qué? porque efectivamente sabe que no tiene peso político, porque no tiene apoyo social de la comunidad, porque sabe que no lo está representando".

Sánchez Badillo recriminó que lo único que hizo fue colgarse una bandera que dijo representaba, catalogándose como persona no binaria, pero solo es "una estrategia política", por lo que llamó a quienes forman parte de la comunidad LGBTI a no caer en el juego de Durán Chincoya.

"Sabemos nosotros que el voto arcoíris tiene peso, que es importante, y pedimos a toda la comunidad que sea más inteligentes y que realmente disciernan a quién le van a entregar el poder de legislar a favor de nosotros".