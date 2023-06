Comisión de búsqueda, una cortina de humo, acusa madre de desaparecida

La joven estudiante y madre acayuqueña Roxana de la Cruz Ortiz, cumplió cuatro meses sin ser localizada y a esa distancia de tiempo, apenas este 8 de junio, la Comisión nacional de búsqueda ha inscrito su ausencia solamente en un módulo de almacenamiento de información, conocido como "código QR" o código de respuesta rápida.

Pero la responsabilidad de encontrarla, seguirá en manos de la comisión estatal de búsqueda del gobierno de Veracruz.

"A mi me asignaron un asesor jurídico por parte del gobernador, y el propio asesor jurídico me dice que la comisión estatal de búsqueda hoy en la actualidad, la comisión de búsqueda es una cortina de humo que no busca a nuestros familiares" afirmó Sandra Ortiz Cabrera luego de dar a conocer la inscripción de la desaparición de su hija Roxana de la Cruz, en esa lista de códigos de respuesta rápida.

"Si después de haber tocado las instancias de gobierno, con oficios, con evidencias, y aun así no hay respuesta, ¿Qué es lo sigue, esperar o qué puedo hacer para ser escuchada?" preguntó la madre de Roxana al periodista Noé Zavaleta, en la presentación que hizo éste sobre su libro "Las buscadoras" que habla sobre el tema de colectivos que buscan a personas desaparecidas.

Sobre Roxana

Roxana de la Cruz Ortiz de 22 años de edad, desapareció el 8 de febrero del 2023, luego de haberse reportado en Tierra Blanca, Veracruz, a donde había acudido a una supuesta fiesta nocturna, a la que había sido invitada.

Se había ido en una camioneta que abordó en un centro comercial de la zona conurbada de Acayucan sin que a la fecha, se sepa de su paradero.

Noé Zavaleta, quien ha acompañado a varios colectivos de búsqueda en el trabajo de hallar a personas desaparecidas, dijo que no es una opción, para las familias con personas que no han sido localizadas, quedarse de brazos cruzados si no que hay que continuar en esa acción que jamás algún organismo de gobierno habrá de hacer.

Expuso que hay que recordarle al gobierno del estado, todos los días, que en Acayucan hay una joven madre, estudiante, desaparecida desde el 8 de febrero de este año y que la comisión estatal de búsqueda, no ha hecho nada al respecto.

Luego de inscribir a Roxana de la Cruz dentro de la lista de personas desaparecidas y fijarle un código QR, la Comisión nacional de búsqueda le indicó a Sandra Ortiz Cabrera, que la localización de su hija, seguirá en manos de autoridades locales.