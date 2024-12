Comienzan preparativos para celebrar el 12 de diciembre en iglesia de La Perla

Más de un millón de flores serán utilizadas para adornar la iglesia de Santa María de Guadalupe en La Perla, para lo cual desde la semana pasada laboran ya unas 60 personas, explicaron los señores Fortunato Ramón Cruz y Adrián de Jesús Hernández, integrantes del Comité.

"El trabajo se inició hace más de ocho días en cuestión de la preparación de lo que son los tableros, la portada y todo eso se llevan más de ocho días. Ahorita que está arrancando esto hay alrededor de 50-60 personas, a cada persona se le delega lo que tiene que hacer", explicaron.

Los integrantes del comité indicaron que algunos se encargan de poner los tableros, otros de empezar a poner el follaje, otros de colocar la portada, otros ponen en agua la flor que va llegando, pues este día llegó ya el primer Torton con flor, otros preparan el listón.

Comentaron que cada año se elige un diseño diferente buscando hacerlo mejor o más novedoso para que el 12 de diciembre la iglesia se vea hermosa, pues es el regalo que le hacen a la Virgen.

Mencionaron que todo esto se logra con la aportación de la población.

"Hay unas señoras que pasamos a visitar cuando hacemos la colecta, hay señoras que nos dan lo de unas cuatro lavadas, que ganan 200 pesos por cada lavada, eso nos lo dedican para la cooperación del arreglo de la iglesia, en cinco partes. A lo mejor mucha gente ve que por qué tanto dinero se gasta, que por qué no lo ocupamos para otro fin, pero gracias a Dios nuestra parroquia no vive epidemias así a morir, como la que pasó, aquí no usamos mucho el cubrebocas, todo eso", apuntaron.

Indicaron que este adorno se comenzó a poner desde hace unos 25 años y, con la difusión que se le ha dado, cada vez atrae a más visitantes que vienen a ver cómo la gente de La Perla llena su iglesia de flores para celebrar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre.

"Es bastante gente la que viene a visitar La Perla en esa fecha y si no han venido los invitamos para que vengan y que vean la devoción que hay en el pueblo y el fervor hacia la Virgen", expresaron.