Comercios de Papantla siguen cerrados por pandemia

Alrededor de 50 negocios continúan cerrados por la inactividad comercial y aislamiento social causado por el COVID-19, afirmó el presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Papantla, Antonio Alcubilla Hernández.

Algunos ya desalojaron los locales que utilizaban, pues al no generar ingresos durante tres semanas no pudieron pagar las rentas; otros enfrentan dificultades para cumplir con el pago de salarios y de servicios como luz y agua potable.

Cuando el gobierno municipal ordenó cerrar las tiendas no esenciales la Canaco contabilizó el cierre de unos 300 negocios en colonias y comunidades de Papantla.

Sin embargo algunos establecimientos a pesar de que ya reanudaron actividades desde el pasado 1 de junio también padecen por la falta de ventas e ingresos; "solo están sobreviviendo, apenas están sacando para los gastos de día", refirió el representante empresarial.

Por la situación comercial Papantla registra pérdida de empleos de forma temporal, y otros más por medio de convenios obrero-patronal han determinado pagar solo el 50 por ciento de los salarios debido a que carecen de solvencia.

"Siempre se recomendó no despedir a la gente o hacer convenios. En muchos casos se obtuvieron acuerdos, ajustando los sueldos a manera de no despedirlos y cuando se tuvo que dejar sin empleo a una persona es porque definitivamente el negocio ya no podía mantener sus puertas abiertas".