Comerciantes en Acatlán denuncian desalojo de sus locales; piden destitución del presidente municipal

Esta mañana acudieron a rueda de prensa los locatarios de una plaza comercial del municipio de Acatlán, representados por su abogado Ricardo Morales Carrasco, con el objetivo de denunciar desalojo de sus comercios.

Recordó, además, que obtuvieron una sentencia favorable que reconocía su derecho de ocupar sus locales en la plaza comercial en cuestión, la cual fue desacatada por el ayuntamiento del municipio al no devolverles sus espacios y entregarlos, en su lugar, a personas ajenas.

Una de las locatarias afectadas, de nombre Mónica Gómez Reyes, como vocal del comité, aprovechó para realizar una denuncia pública contra Aquilino Rodríguez Sánchez, presidente municipal de Acatlán, a quien acusa de amenazas y agresiones en su contra.

"Por un percance que tuve con su hija en un evento patronal del pueblo me ha agredido y amenazado que voy a amanecer en una bolsa de basura; me llevaron a los separos sin derecho a fianza, me tuvieron secuestrada y sólo me pidió disculpas de forma grosera. Presumió que tiene poder y que no le harán nada en el Congreso", expresó.

El abogado y sus representados piden la destitución del presidente municipal, habiendo ya presentado la denuncia penal federal por el desacato de la sentencia y las agresiones hacia la ciudadana, esperando una solución por las instancias de la PGR y el Poder Judicial de la Federación. "Ha desafiado a la justicia federal y se niega a restituir el derecho a mis representados".