Colectivos no quieren que siga Brenda Cerón en la Comisión Estatal de Búsqueda

Colectivos de familiares de personas desaparecidas piden que quien encabece la Comisión Estatal de Búsqueda, trabaje con profesionalismo y empatía con todos los colectivos, esto al insistir en que debe haber un cambio en esa instancia para que se atienda por igual a todas las víctimas.

Tras reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, reiteraron que no están conformes con el desempeño de Brenda Cerón al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues acusan que "sí favoreció a algunos colectivos, pero a otros nos dejó igual, y si está en ese cargo es para ayudarnos a todos, no nada más los que a ella le caigan y a los que no, no".

Al respecto, se pronunciaron porque sea una persona allegada a los colectivos, quien encabece la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo que algunos colectivos propusieron al licenciado Rafael Flores, comentaron.

"Lo propusimos por su profesionalismo y empatía con las familias". Esto ante la posibilidad de cambios en dicha Comisión, "aunque también tiene derecho Brenda- Cerón- de seguir ahí".

Sería en el mes de enero cuando está programada una próxima reunión entre colectivos y autoridades, para revisar avances en losa cuerdos establecidos en reunión de este 23 de noviembre, principalmente en lo relacionado a la identificación y correcta inhumación de los restos y cuerpos hallados en fosas comunes y clandestinas.

Asimismo, dijeron confiar en que, tras la disposición a la reunión por parte de las autoridades estatales, se cumplan los acuerdos.