Colectivos de familiares de desaparecidos en Veracruz realizan volanteo y difusión en Ixtaczoquitlán

Esperan que la próxima gobernadora convoque a nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues la actual "nos ha fallado"

A pesar de que las autoridades del Gobierno del Estado digan lo contrario, la situación de las personas desaparecidas en Veracruz es muy grave, porque la desaparición va cada día más en aumento. Tan solo en el Puerto de Veracruz hay más de 25 chicas desaparecidas de nuestras mujeres emprendedoras y algo verdaderamente preocupante, informó la madre buscadora e integrante de los Colectivos: Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos y Buscando los Encontramos, Olga Lidia Salazar Hernández, durante su visita al municipio de Ixtaczoquitlán.

Confía en que cuando la Gobernadora Electa, Rocío Nahle García tome posesión emita la convocatoria para que se elija a la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, ya que hasta el momento el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha negado a sacar la misma y les ha impuesto a Brenda Cerón Chagoya, la cual a decir de ellas, les ha fallado y lejos de apoyar a los colectivos, los obstaculiza.

"El día que hoy termina el volanteo y difusión que va enfocado en la búsqueda de mi hija Marion Iveth Sampayo Salazar, desaparecida el 14 de Enero en Poza Rica, Veracruz. El día de hoy venimos dos Colectivos: Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos y Buscando los Encontramos, vienen mis compañeras también buscando a sus familiares y haciendo la difusión y el volanteo de cada uno de sus familiares", expreso.

Afirmó que estás actividades se realizan a lo largo y ancho del Estado de Veracruz debido a la creciente que existe en casos de personas desaparecidas.

Asimismo lamentó que la propia Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz no les esté ayudando, sino al contrario les está negando algunas búsquedas o algunos volanteos y difusión., "Por ejemplo el día de hoy (13 de agosto) culmina el volanteo de mi hija en el Centro del Estado de Veracruz, pero es derivado de una amparo que yo tuve que interponer porque la Comisión Estatal de Búsqueda no quería cumplir con su trabajo, para lo que fue creada, para buscar a los nuestros, entonces al recibir yo esa negativa, tuve que interponer un amparo, por eso se está haciendo el volanteo".

La madre buscadora lamentó que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez les haya impuesto como jefa de despacho a Brenda Cerón Chayoga y hasta la fecha se haya emitido la convocatoria para que se instale a una titular

"El Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) nos ha estado dando largas y yo creo que ahorita se va a ir así. No ha querido sacar la convocatoria, nunca sacó la convocatoria ya le hemos pedido varias veces que saque la nueva convocatoria y no nos hace caso. Impuso desde un principio y siempre se quedó así, como encargada de despacho la licenciada Brenda Cerón (Chayoga)".

La activista originaria de Poza Rica confía en que la nueva gobernadora haga algo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz.

"Si, quisiéramos que saque la convocatoria, ya pasó mucho tiempo y ningún Gobierno ha sacado la convocatoria, el Gobierno de Cuitláhuac nunca quiso, nosotros se lo pedimos y pues esperamos que la nueva Gobernadora (Rocío Nahle García) sí lo haga, que luego luego entrando a sus funciones sea lo primero que haga, que salga la convocatoria".

Aseguró que Poza Rica, Tuxpan y el puerto de Veracruz son foco rojo en el tema de desaparición de personas, principalmente de chicas menores de edad.

Afirmó que la entidad veracruzana debe estar dentro de los primeros lugares en personas desaparecidas, pues los números son alarmantes.

Salazar Hernández, admitió que uno de los modus operandis para enganchar a las jóvenes y ser víctimas de desaparición, se hace a bases de engaños través de las redes sociales.

"Dice la Fiscalía que es para eso, para tráfico de órganos, para trata de personas, para venta de drogas y todo eso, para muchas cosas, entonces nosotros nuestro trabajo es buscarlas y ya la Fiscalía que se encargue de hacer las investigaciones pertinentes".

Olga Lidia informó que los Colectivos en día de ayer recorrieron el municipio de Perote, Villaldama y el Puerto de Veracruz, mientras que hoy hicieron lo propio en Amatlán de Los Reyes e Ixtaczoquitlán.

También admitió que algunos de sus compañeros han recibido algún tipo de amenazas, para impedir que continúen buscando a los suyos.

"Algunos de mis compañeros sí, no todos, algunos si pero no nos quedan de otra más que seguir en la lucha. Nos dicen que no los busquemos que nos van a hacer algo, por eso mucha gente es temerosa y no sale a búsqueda y más cuando han sido secuestrados también, la gente tiene miedo porque les dicen que van a volver a secuestrar a algún familiar".