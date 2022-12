Colecta de Cruz Roja Orizaba se irá en pago de servicios municipales

Un total de 67 mil 500 pesos logró la Cruz Roja Delegación Orizaba durante su colecta 2022, el cual servirá para sufragar gastos como el pago del Predial al inicio del año 2023 que es un monto de casi 20 mil pesos.

"Lo que se recaudó fueron 3 mil 500 pesos en toda la colecta y 25 mil que nos dio el presidente Juan Manuel Diez Francos y los muchachos los de socorros y los de capacitación (...) el coordinador de socorros hizo una rifa y metió 17 mil pesos; la coordinadora de capacitación metió 22 mil.

"Entonces con eso nosotros tenemos que cuidarla al máximo porque tenemos que pagar predial que son 20 mil o no sé cuánto nos cobran anual", afirmó la presidenta del Patronato, Xóchitl Sosa de García.

Puntualizó que esta dependencia brinda atención las 24 horas, y agradeció el apoyo económico que se les dio de donativo todos y cada uno de los orizabeños.

Sosa de García, admitió que si bien lo recibido no es parecido a lo de años pasados, es comprensible por los gastos que están teniendo todos los ciudadanos. El dinero que se canalizará al pago de servicios públicos municipales.

"Nos incluye el agua, el Predial y limpia pública y que nunca lo utilizamos porque nunca se para por aquí y el drenaje, eso lo pagamos".

Dijo que gracias a que se cuenta con un eficiente manejo de las finanzas esto permitió otorgar aguinaldo a las personas que se encuentran laborando en nómina, por el orden de los 30 mil pesos y repartido entre poco más de 20 personas; el resto son voluntarios.

"Ya dimos los aguinaldos, pagamos nómina de la mitad del mes de diciembre y ahorita vamos a pagar a fin de año, un día antes o dos vamos a pagar la nómina".

Cambio de titular

Subrayó que su periodo dentro de la institución concluye a finales del 2023, y luego de 38 años al frente de la institución consideró necesario que la persona que quede al frente tenga experiencia y conozca lo que implica administrar una institución como esta.

Y recordó que Orizaba es una de las tres sedes más antiguas que existen en el estado de Veracruz y que han sido ejemplo de crecimiento.

La presidenta de la Cruz Roja en Orizaba, afirmó que cuando comenzó aprendió a hacer de todo, y se necesita vocación de servicio puesto que en muchas ocasiones ha tenido que solventar gastos de su bolsa para seguir manteniéndola.

"Yo creo que las personas mayores tenemos más experiencia porque siempre a la Cruz Roja siempre la han guiado personas mayores, no personas jóvenes porque llevar a cabo una labor como esta no es fácil, y no es fácil llevar una delegación completa con todo lo que se necesita y toda la escuela que tenemos.

A veces tenemos tres generaciones juntas y aparte todo lo demás, y todo lo que se necesita de medicamentos, todo lo que se necesita para apoyar a los que más necesitan, se les cobra lo mínimo porque tenemos que reponer lo que gastamos".