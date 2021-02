Cobro de pensiones, 'calvario' del magisterio de Veracruz

Un desfase económico fuerte es el que prevalece en cuanto al proceso de jubilación de los maestros, pues hay gente que se está jubilando actualmente y recibe su pensión hasta cinco años después, indicó el profesor Omar Hernández Dolores, coordinador regional de Fuerza por México.

"No hay una cifra exacta pero son más de seis mil maestros en todo el estado y en la región unos mil 500 maestros. No le podemos echar toda la culpa al actual gobierno, pero ha contribuido con ello y es un tema que no se ha resuelto", señaló.

Destacó que a nivel nacional el magisterio está en números rojos en lo que son las Afores, las jubilaciones.

Comentó que hay gente que se jubila y que recibirá su jubilación hasta 5 años después, entonces por eso se va a comenzar a ver que hay maestros que ya están en edad de jubilarse y no lo harán y la razón es que no quieren pasar un trago amargo hasta que tengan el suficiente dinero ahorrado por su cuenta, porque de lo contrario el proceso será largo para que comiencen a recibir su pensión.

Por otra parte, sobre el conflicto que hay entre el MMPV con la SEV, indicó que se debe básicamente a que Zenyazen Escobar no les cumplió con los compromisos que hizo con ellos, pero esa es una situación particular.

Mencionó que si el actual titular de la SEV no le cumplió a Daniel Hernández del Ángel, que era su superamigo, pues a otros menos les va a cumplir, aunque éste tiene razón en muchos señalamientos que hace pues tiene información de primera mano.