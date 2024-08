Coatzacoalcos disfruta del avistamiento de delfines en el Malecón

Una manada de delfines ofreció un espectáculo natural en las aguas del Golfo de México. La aparición de estos mamíferos marinos, conocidos por su agilidad y comportamiento, provocó gran afluencia de personas al malecón de Coatzacoalcos.

En esta ocasión, el espectáculo incluyó saltos y acrobacias de los delfines, lo que llevó a muchas personas a sacar sus teléfonos para capturar el momento.

María de los Ángeles Ruíz, habitante del puerto, comentó: "Voy saliendo de mi domicilio y veo a mucha gente, me imaginé otra cosa, pero me están diciendo que son los delfines, me imagino que fue un espectáculo bonito, esta es la según o tercera vez que vienen, y que bueno que la gente disfruta de este espectáculo", declaró la señora María de los Ángeles Ruíz.

TAXISTAS FACILITAN EL ACCESO AL ESPECTÁCULO

Algunos taxistas, al conocer el avistamiento, decidieron llevar a los pasajeros hacia las áreas cercanas al malecón, como Fovissste y El Tesoro, donde el avistamiento de los delfines era más visible.

Mónica, una madre que llevó a sus hijos, dijo: "Me enteré por un taxista, me dijo que llevara a mis niños a ver a los delfines, se vio muy bonito, porque eran como unos tres o cuatro aquí cerquita, uno de mis hijos los pudo ver, estaba emocionado" comentó la señora Mónica.

UN FANÁTICO DE LOS DELFINES CAPTURA EL MOMENTO

Hernán Herrera, un entusiasta de la fauna marina, también fue a la zona costera para observar a los delfines.

"Estoy aquí en la espera a ver si logro verlos, soy fanático de los animales, sobre todo de los que son de ese tipo, ya los había visto anteriormente, la verdad que es un espectáculo fabulo, los había visto en otros estados", comentó Herrera.

COMPARTEN EN REDES SOCIALES