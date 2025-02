CNDH destapa golpes, fraude y abuso de SSP en zona centro de Veracruz contra ciudadano

*La recomendación de la CNDH fue aceptada por la SSP, institución que aseguró hará la reparación del daño*





Un ciudadano que fue detenido de manera ilegal por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), golpeado y obligado a pagar multas por un delito inventado por ese personal, logró una recomendación en su favor de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) luego de que el ombudsman investigara su caso y acreditara que fue objeto de abusos por parte de esas autoridades, la fiscal y hasta el médico perito de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 13 de mayo del 2024, cuando J. C. W. R. intentó ingresar a su domicilio pero su entrada estaba ocupada por el vehículo de un vecino, quien constantemente dejaba su unidad impidiéndole la entrada.

El reclamo del ciudadano provocó que fuera agredido por el vecino verbal y físicamente, pero al ver que llevaba las de perder, su esposa comenzó a gritar que W. R. tenía un arma.

Minutos después llegaron cuatro elementos de la SSP a decirle que tenía que entregar el arma de fuego, a lo que W.R. respondió que no poseía ningún arma y que le mostraran alguna orden, pero al no llevar nada optó por no salir a pesar de que llegaron más patrullas y querían forzarlo a que saliera.

Sin embargo, posteriormente ingresaron por la fuerza rompiendo con una barreta la puerta de su casa y ahí comenzaron a agredirlo, golpeándolo y asfixiándolo con una mano en la tráquea, tras lo cual lo llevaron a unas instalaciones de la SSP en Fortín y cuatro horas después lo presentaron en la FIscalía.

Ahí fue obligado a pagar supuestos daños al vehículo del vecino problemático, lo cual hizo debido a que le indicaron que si no pagaba no saldría en libertad.

Ya libre comenzó a investigar su caso y detectó una serie de anomalías, por ejemplo documentos supuestamente firmados por la fiscal Clarissa Tapia Uría, a la cual conoció hasta una semana después, así como otro del perito de la Fiscalía en donde supuestamente firma una revisión de su persona que nunca hizo, pues incluso señala que tiene tatuajes, cuando él nunca se ha hecho una modificación en el cuerpo.

Aunado a ello, encontró documentos que supuestamente firmó él cuando su firma no correspondía pero la fiscal nunca le permitó llevar a un grafólogo.

Comentó que al ingresar a su domicilio los elementos robaron diversas pertenencias y dinero en efectivo, lo cual pudo acreditar mediante la entrega de las facturas correspondientes, además de que la carpeta de investigación firmada por la fiscal afirmaba que el vehículo del vecino tenía disparos de arma de fuego, cuando él no posee ningún arma, y que la detención se había hecho cuando llegaba a su domicilio a bordo de la camioneta, la cual fue movida por los mismos elementos, quienes le tomaron fotos junta a ella en la esquina de la privada donde habita.

La víctima indicó que afortunadamente logró conseguir videos de casas vecinas en donde se logra ver todo lo que aconteció ese día y acreditar su dicho, desmintiendo la versión de la propia fiscal, que aseguró en un documento oficial que el agraviado contó con la asesoría de un abogado, lo cual nunca ocurrió pese a que lo solicitó, entre otras irregularidades.

Cabe mencionar que la recomendación de la CNDH fue aceptada por la SSP, institución que aseguró hará la reparación del daño.

Tras lograr que la SSP reconociera los abusos de que fue objeto, violentado sus derechos, ahora el ciudadano emprenderá una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que las irregularidades en que incurrió la fiscal, el abogado de oficio y el médico legista sean sancionadas.