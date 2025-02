Clínica de la UV promueve amparo; piden que SEV establezca protocolo de atención a infancias trans

La Clínica de Litigio Estratégico de Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV) presentó un amparo ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Xalapa, con el objetivo de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) implemente un protocolo que garantice la atención adecuada a infancias y adolescencias trans y no binarias en los centros educativos.

El recurso, identificado como amparo 15/2025, busca que la SEV reconozca la diversidad sexual y respete a las infancias que no se identifican con el género asignado al nacer.

Irving Bonilla, representante de la Clínica, señaló que la falta de lineamientos específicos para el personal educativo ha generado omisiones que afectan a estos estudiantes.

"La problemática que se plantea en este amparo es sobre la omisión en la que ha incurrido la Secretaría del Estado de Veracruz, particularmente en diseñar e implementar protocolos de actuación aplicables en los centros escolares, para que todos los miembros de la comunidad estudiantil sepan de qué manera actuar y cuáles son las reglas operativas", explicó.

PIDEN APOYO

El amparo es promovido por la Clínica en conjunto con Carlos Ariel Ayala Maldonado, estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional.

Bonilla detalló que, aunque no se cuenta con cifras exactas sobre la cantidad de infancias y adolescencias trans en las escuelas, la falta de protocolos provoca que enfrenten diversas problemáticas, como el uso obligatorio de uniformes que no corresponden con su identidad de género o la utilización de nombres con los que no se identifican en actividades escolares cotidianas.

"Se les obliga a ocupar un uniforme no armonizado con la identidad de género con la que comulgan; que los pases de lista, por ejemplo, actividades tan cotidianas, se realicen mencionándolos con un nombre con el que no se identifican; que no se tomen ajustes razonables para evitar la discriminación entre sus pares. Asimismo, que los profesores y maestras no tengan formación en derecho a la no discriminación por identidad de género percibida", indicó Bonilla.

La Clínica también está convocando a la población en general a presentar escritos formales que documenten las afectaciones derivadas de esta situación, mediante documentos denominados Amicus Curiae, los cuales serán incorporados al expediente del amparo.