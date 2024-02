Clausura de empresa recicladora deja sin empleo a decenas de personas en Poza Rica

La clausura de la recicladora Redia en Poza Rica por parte de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) ha puesto en riesgo la pérdida de empleos directos para 35 familias e indirectos para mil 500 personas.

Así lo señaló la gerente de la empresa, Columba Aguilar Zambrano que reiteró la dependencia actuó sin respetar un protocolo legal.

Manifestó que el pasado miércoles personal de la PMA acudió y colocó los sellos de clausura en el inmueble ubicado en la colonia Las Granjas, aunque no se pararon las labores hasta este jueves cuando ella misma con su personal decidieron cerrar las puertas de la empresa que señala tiene 50 años en funcionamiento.

Destacó que hasta el momento no se le ha oficializado el motivo de la clausura, aunque previamente hubo visitas del personal de la dependencia para realizar una inspección en el lugar que se dedica al manejo de residuos chatarra como metales y plásticos.

Consideró arbitrario el actuar de los trabajadores de la PMA que señaló podrían no estar bien capacitados, pues no explicaron el motivo y la clausura no fue inmediata y solamente colocaron sellos.

Hizo un llamado al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, para que supervise este tipo de hechos que, destaca, atentan contra quienes son generadores de fuentes de empleo y en su caso quienes están realizando acciones en pro del medio ambiente.

Destacó que recurrirá ante instancias en defensa de la empresa y no caerá en ninguna acción de corrupción ni dádivas, pues afirmó cuenta con los permisos correspondientes para trabajar en apego a la ley.