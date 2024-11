Claudia Sheinbaum inaugurará el nuevo Hospital de Salud Mental en Orizaba: alcalde

El nuevo Hospital de Salud Mental ubicado en la zona sur de la Ciudad de Orizaba, estará siendo inaugurado éste viernes 15 de noviembre por la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una vez que la constructora que se encontraba remodelándolo cubrió y solventó los requisitos y permisos que le solicitó el ayuntamiento de Orizaba, así lo confirmó el presidente municipal, Juan Manuel Diez Francos.

Aseguró que, aún no ha recibido la invitación para asistir al evento que encabezará la Presidenta de la República, pero confía en poder acudir como Presidente Municipal de Orizaba.

Diez Francos dijo que la empresa constructora que se encontraba remodelando el nuevo Hospital de Salud Mental ya cumplió con todos los requisitos que le solicitó el ayuntamiento y que tenia pendientes, razón por la cual le fue clausurada la obra en pasados días.

"Sí, era nada más pagar, así como nosotros pagamos todos los impuestos estatales ellos tienen que pagar al área de obras y era fundamentalmente la constructora que estaba haciendo la obra, la Secretaría de Salud lógicamente salen los recibos y el constructor tendrá que cobrarle los recibos a la Secretaría de Salud entonces ya está al corriente y tan es así que los próximos días se va a inaugurar".

En relación al ex recinto que albergaba el Hospital Psiquiátrico, ubicado en el Barrio de La Concordia, justo a un costado de la Iglesia de Santa María de Guadalupe, el munícipe dijo que se está haciendo una investigación profunda con relación a quién es el propietario, para poder llevar a cabo una negociación del uso de este edificio.

"Estamos viendo quién es el dueño, no es el Gobierno del Estado, estamos viendo quién tiene la posición fundamental porque hay unas escrituras de 50 años en donde se cedió parte de la parte de atrás donde estaba el Centro de Salud, pero no está incluido el psiquiátrico. Entonces hay una duda y una laguna (...) la posesión en este momento la tiene el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud pero no es el dueño".

Juan Manuel Diez Francos no se quiso adelantar para saber qué uso le habrían de dar al inmueble, el cual dijo se está revisando si está considerando como un monumento histórico y aseguró que aunque no lo fuera, el ayuntamiento le estaría dando el cuidado necesario si el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no lo hiciera.

"Automáticamente y si no estuviera protegido por el mismo municipio, no está en el patrimonio histórico de los edificios y si, no sé si lo está tomando el INAH como parte de la iglesia de la Concordia (ex Oratorio) y es lo que estamos haciendo una investigación profunda para tener toda la información".