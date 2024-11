¿Claudia Sheinbaum asistirá a toma de protesta de Rocío Nahle?; esto sabemos

La próxima gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, indicó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aún no ha confirmado su asistencia a su toma de posesión, el próximo 1 de diciembre, al Congreso del Estado.

En muy breves palabras, este domingo al concluir el récord La Bamba 2024, a donde acudió como invitada especial, dijo que está invitada, pero no ha confirmado.

"No sé, todavía no nos confirma, está invitada, pero no sabemos", respondió a los medios de comunicación.

La toma de protesta está programada para el domingo 1 de diciembre a las 10:00 horas en el Congreso de Veracruz.

Posteriormente, se prevé que después de rendir protesta, Nahle García se traslade a palacio de Gobierno para que les tome la protesta de Ley a los integrantes de su gabinete.

Este mismo domingo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Tania Carola Viveros Cházaro indicó que la Gobernadora realizaría un evento en la plaza Lerdo, ya que no todos podrán asistir a la Legislatura local.