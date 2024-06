¿Clasista?; critican a Sofía Yunes por esta razón

En la cuenta de Twitter de la ex militante de Movimiento Ciudadano y ahora militante panista Sofía Yunes, le hicieron críticas por haber publicado que ahora no dará propina a los "cerillitos" en los super mercados, como tampoco donará nada ante alguna desgracia, pues acusó que fueron ese grupo de personas las que votaron por Morena.

Al manifestar su enojo e inconformidad por los resultados del pasado proceso electoral, donde el caso de Veracruz Morena ganó la gubernatura, la elección presidencial, la de senadores, y la mayoría de las diputaciones federales y locales, compartió una imagen señalando a los grupos de la sociedad que dejará de apoyar.

En la imagen se puede leer: "A partir de hoy ya no le daré propina al ´viene viene´; ya no le dejaré el 10% de propina al mesero; ya no voy a darle al limpiaparabrisas; ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o un terremoto; ya no le voy a dar 10 pesos al ´cerillito´ aunque sea un adulto mayor".

Por el contrario, dijo que ahora se enfocará en apoyar a los animalitos de la calle, a sembrar árboles, a poner bonita su iglesia e impulsar a las mujeres emprendedoras.

Debido a que compartió esa imagen y comentarios en ese sentido, hubo quienes le reprocharon no haya sabido perder en las elecciones recientes.

Incluso opinaron que estaba siendo clasista y discriminaba a la gente, al considerar que solo esos sectores de la población votaron por Morena.