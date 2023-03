Claman rehabilitación en zona rural de Minatitlán

Agentes y subagentes de la zona rural de Minatitlán se manifestaron afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para ser escuchados por la alcaldesa Carmen Medel.

Con lonas en mano, los ejidatarios exigieron la rehabilitación de los caminos rurales ya que cada vez más se les complica transitar, mientras que el Ayuntamiento de Minatitlán se deslindó al decir que no cuenta con recursos para rehabilitarlos.

"No tenemos respuestas para el tema de los caminos, quieren que nos resuelva Xalapa, no nos moveremos de aquí, desde noviembre del 2022 le hicimos la petición a López Obrador en una visita a Coatzacoalcos, pero aún no tenemos respuesta", expuso Javier Toto, uno de los campesinos.

Recordaron que las vías de comunicación en la zona rural de Minatitlán se encuentran muy deterioradas, afectando el traslado de los productos del sector primario (agrícola y ganadero) hacia las ciudades para su comercialización; además que sus vehículos de manera permanente sufren daños por la misma situación.

Hicieron notar que han acudido al Ayuntamiento de Minatitlán, sin embargo, las autoridades locales solamente se han limitado a justificarse, argumentando que no cuentan con recursos para la rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales.

"Nos quieren obligar a que los ciudadanos de las comunidades compren con sus propios ingresos el material de revestimiento para rehabilitar nuestros caminos que por muchos años así hemos hecho.

Nuestros caminos tienen más de cuatro décadas sin un apoyo del gobierno, por nuestros propios esfuerzos y recursos se bachean", expusieron en el oficio dirigido a López Obrador. Incluso, en el municipio les dicen que son obras que les corresponden al gobierno federal ejecutarlas.

COMUNIDADES AFECTADAS

Agentes y subagentes municipales de La Concepción, Filisola Cadete, Francita, La Michoacana, Zapotal, Cuauhtémoc, Miguel Alemán, Antiguo Uxpana, La Valentina, Yucatecal, Ampliación, Ceiba Bonita Morelos, Díaz Ordaz, Crucero, Nueva Reforma, Diamante, Rancho Nuevo, entre otras comunidades acudieron para exponer que los caminos han sido un problema en temporada de lluvias.

Por lo que solicitan se realicen trabajos de asfaltado, ya que no aceptarán más labores de rastreo y aplicación de material como revestimiento, lo cual sólo funciona momentáneamente.

LOS ATENDIERON

Luego de haber sido atendidos en la Ciudad de México, fueron enviados al Palacio de Gobierno del estado de Veracruz, en donde fueron recibidos, haciendo el reclamo que a la fecha las autoridades municipales de Minatitlán no han atendido las necesidades que existen en el sector rural.

Ahora los representantes de estas localidades esperan que apoyados por gobierno federal y del estado lleguen las acciones que beneficien a la población.