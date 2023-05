Piden en Zongolica resolver falta de lugares para estacionamiento

Habitantes de la calle Vicente Guerrero, en el centro de Zongolica, hicieron un llamado al director de Vialidad para que ponga orden, pues hay una vecina que tiene tres vehículos y toma esa zona como su estacionamiento particular, mientras los demás tienen que buscar dónde aparcar.

Indicaron que la directora de Educación del ayuntamiento, Laura Villegas, vive en esa calle, pero tiene tres vehículos y los deja ahí, por lo que los demás vecinos deben buscar en donde estacionar, lo cual les parece injusto.

Recordaron que el pueblo es chico y las calles angostas, entonces no hay muchas opciones para estacionarse y si bien no envidian que alguien tenga la capacidad económica para tener más vehículos, también deben ser conscientes y no acaparar todos los lugares.

Mencionaron que esa problemática la han tenido desde el inicio de la administración, pues quienes están ahí han solapado a esa persona a la que no le importa afectar a los demás

Señalaron que el tema de los estacionamientos es un problema serio en la cabecera municipal, pues realmente hay pocos espacios, por lo que también las personas de las comunidades, cuando llegan no encuentran en dónde parar sus vehículos y hasta algunas confrontaciones ha habido con habitantes de la cabecera porque todos se sienten con derecho de apartar su lugar en vía pública.

Los inconformes urgieron a las autoridades a poner una solución a esta problemática para que se regule de alguna forma y nadie acapare los espacios.