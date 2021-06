Ciudadanos denuncian 'acarreo' y proselitismo en camiones de Orizaba

Por su parte, el presidente del Frente Nacional por la Familia en Orizaba, Gabriel Miranda Hernández aseguró tener evidencias de los camiones en las afueras de los centros de votación.

PUBLICIDAD

"Desde temprano fui a la casilla que me toca y me llevé la primera impresión de ver un camión de la 4T ahí estacionado casi enfrente de la castilla, la 3667 qué es la del FOVISSSTE, después hice varios recorridos por la ciudad y tengo evidencias de que efectivamente, en cada casilla había estos camiones de la 4T, a lo mejor como pregunta puede intimidar un camión pero son impacto visual que te causa un efecto a ti como votante, te causa un efecto visual en el cual me hace sentir que la votación no es de acuerdo a lo que se debe de hacer o a como marca la ley que debe de ser democrática, libre sin ninguna amenaza de nada".

Aseguró que esto no lo debió permitir la autoridad electoral, ya que genera un fuerte impacto visual., "Esto debería de ser una fiesta del ejercicio democrático está llamado a ser eso, una fiesta familiar en donde no haya ninguna intimidación ninguna compra venta de fotos ni nada por el estilo, pero tristemente estamos cayendo a los tiempos de antes".

Aseguró que esto tristemente no sólo pasa en Orizaba, sino en todo el país, pues se han registrado reportes de robo de urnas.

PUBLICIDAD

"La verdad es que ya está cayendo esto en un estado de inconsciencia, en un estado de sometimiento al votante que con eso muchas familias intimidan a votar tienen miedo de acudir por esta intimidación, pero bueno, tenemos que reconocer que estamos cayendo en lo mismo de antes".

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD