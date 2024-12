Ciudadanos deben aprender a seguir reglamentos para el cuidado del ambiente

Debido a que mucha gente no tiene la consciencia del cuidado al ambiente, autoridades federales, estatales e incluso municipales han tenido que establecer reglamentos con sanciones para obligar a los ciudadanos a cumplir para intentar reducir el impacto ambiental de malas prácticas, indicó el ambientalista Juan Carlos Sierra.

Indicó que mucha gente no entiende que hoy el panorama es complicado, porque si para el 2030 no se ha podido revertir el calentamiento global, en todo el mundo habrá dos grados más de temperatura, lo que representa el derretimiento de los polos, la escasez de agua y mayores catástrofes ambientales por inundaciones, ciclones y otros fenómenos naturales.

También te puede interesar... Frente Frío 14 afectará a Veracruz y a estos estados

Mencionó que conforme va avanzando el tiempo se va acrecentando el daño ambiental, pero los gobiernos han tomado consciencia de ello y están diseñando políticas públicas para que el ciudadano cumpla por reglamento algunos requerimientos.

Reconoció que hay gente que no se toma a bien el que lo multen por cortar árboles o tirar basura en donde no debe, pero si no lo hiciera, no recibiría una sanción.

También te puede interesar... En Veracruz, blindaje ganadero para evitar gusano barrenador

"Creo que como ciudadanos tenemos que estar conscientes que en nuestra casa tenemos que poner un granito de arena y eso es todos los días, no sólo de que ayer recogí el agua de baño y la usé para trapear, sino que tiene que ser un hábito y sólo así se lograrán mejores beneficios", apuntó.