Circulan billetes falsos de cien pesos en Nanchital

Ciudadanos de esta ciudad, reportan la circulación de billetes falsos en comercios de la localidad, el papel moneda de denominación de 100 pesos es el que mayormente es reportado por los locatarios dedicados a la venta de alimentos.

En lo que va del segundo trimestre del año, varios comerciantes han efectuado la queja de los problemas que ha generado la circulación del papel moneda, apócrifo.

"La textura del papel es diferente, el color y la calidad de impresión varía un poco, no mancha, pero se daña fácilmente; es difícil detectar un billete falso porque los defraudadores aprovechan la aglomeración de los clientes para realizar el movimiento del billete", comento la vendedora de gelatinas y postres.

Agregando la agraviada, Nos mantenemos por la atención a nuestros clientes, pero es importante que se tomen cartas en el asunto; hasta el momento no hemos hecho el reporte a la autoridad municipal ya que solicitan poner denuncia y señalar a las personas.

"Para nosotros es difícil reconocer quien hizo la entrega de estos billetes, son varias las personas que acuden a mi puesto para comprar algo saludable para los niños".

Por otra parte, un vendedor de verduras expresó, hace quince días recibí un billete apócrifo de 200 pesos en mi negocio ubicado por el mercado Campesino, al terminar la venta del día, realice unas compras en el centro y ahí fue donde utilizaron el marcador, detectaron que era falso, no me lo regresaron y me amenazaron con llamar a los policías.