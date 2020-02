Cifras de feminicidio se ocultaban, no han aumentado: diputada

La diputada federal por el Distrito XV, Dulce María Corina Villegas Guarneros, descartó que los índices de feminicidios hayan aumentado en el país o en el estado, ya que lo que ocurre es que antes se ocultaban las cifras y hoy ya no es así.

Consideró que en las leyes se deben hacer algunas modificaciones para ya no ser tan tolerantes en estos temas que atentan contra las mujeres.

Agregó que desde el momento en que no se respeta a una mujer y comienza el acoso se genera la inseguridad hacia ella, que puede llegar a desembocar en hechos lamentables como los que se viven.

Mencionó que aunque recientemente la Cámara de Diputados aprobó modificar el Código Penal Federal para elevar a 65 años de prisión a quien cometa feminicidio, ninguna pena será suficiente, por lo que se debe trabajar en la prevención de estas muertes que no deberían ser.

Indicó que esta problemática se debe trabajar desde la familia, porque las víctimas son hijas de alguien, pero quienes atentan contra ellas también son hijos de alguien y seguramente vienen de alguna familia desintegrada.

Descartó que hoy las cifras de feminicidio hayan aumentado, pues lo que ocurre es que hoy se dan a conocer; "no se oculta nada".

"Estos temas en anteriores gobiernos estaban ocultos, no sabíamos. Hoy no se oculta nada y todo es transparente. No quiere decir que sea lo correcto el que sigan sucediendo estas muertes, pero los gobiernos tanto estatal como federal, nosotros como diputados, también estamos trabajando porque estas leyes hagan su labor y lleguemos a la erradicación de los feminicidios", apuntó.