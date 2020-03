La matanza clandestina de reses en la zona de Río Blanco se ha incrementado luego del cierre del rastro municipal hace aproximadamente ocho meses, indicó Juan Artemio Rodríguez Maceda, representante del Comité Regional Campesino.

Mencionó que el rastro al parecer no cumplía con las normas, pero estaba vigilado por la Secretaría de Ganadería y Salubridad, lo que daba confianza de que la población estaba consumiendo carne sana.

"Pero al no haber ahora rastro no hay control, no sabemos si hay matanza clandestina, si el ganado que se sacrifica cumple con las normas, con sus aretes, tiene el barrido zoosanitario", expuso.

Rodríguez Maceda comentó que actualmente funcionan los rastros de Orizaba y Nogales, pero el de este municipio está peor que como estaba el de Río Blanco.

Indicó que para concretar un rastro TIF, como fue el proyecto por años, se requiere de una inversión de al menos 8 millones de pesos, y esa es la razón por la que nunca se aterrizó.

Recordó que hace 15 años se dispararon los casos de tuberculosis en el ganado, tras lo cual nació el barrido de brucela-tuberculosis, pero a la fecha no se han realizado estos a pesar de que son necesarios, y al no haber rastro en Río Blanco no se sabe si los animales que se sacrificaron cumplen con esos barridos y tienen sus aretes.

Por su parte, el alcalde de Río Blanco, David Velázquez Ruano, explicó que el rastro fue cerrado porque no cumplía con las normas ambientales.

Mencionó que el que da el dictamen sobre ese tema es el área de Cofepris, que notifica a los ayuntamientos y éstos deciden si llevan a cabo las reformas necesarias para cumplir con las normas o bien lo cierran, como fue el caso.

Indicó que es un tema pendiente, pues implica una inversión de al menos 4 millones de pesos, ya que desde el espacio está mal construido, se mataba de forma tradicional y no se contaba con tratamiento de aguas residuales, "pero ya no se puede seguir contaminando el río Blanco, que es a donde se iban las aguas".

Señaló que la invitación a los tablajeros es para que acudan a matar en lugares cercanos, como puede ser Orizaba.