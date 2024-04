Chiquiyunes es un raterazo en Veracruz y no me va a contestar: Huerta

El candidato al Senado de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara calificó al candidato panista Miguel Ángel Yunes Márquez como un "raterazo", que jamás hará frente a los cuestionamientos sobre su patrimonio familiar.

Reiteró que Yunes Márquez responda, ¿qué se siente ser heredero de una gran fortuna hecha en décadas de estarle robando el dinero al pueblo? y preguntó también ¿qué se siente ser el hijo de uno de los políticos más perversos de México, ser heredero de tanta mentira, tanta bajeza y tanta corrupción?

Hasta el momento las preguntas de Huerta no han tenido respuesta, sin embargo, los representantes de los medios de comunicación en Misantla le cuestionaron al candidato de Morena si va a reforzar su seguridad y si no tiene algún temor por atreverse a enfrentar a los Yunes, a lo que respondió que continuará sin seguridad recorriendo todo el territorio veracruzano, sin temor a nada, ni a nadie, aunque recordó que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares recibió varias amenazas, incluso se metieron a su domicilio y pusieron en riesgo a su familia por lo que tuvo que irse de Veracruz.

"Siempre al cuidado del pueblo nada más, el pueblo es el que lo cuida a uno nada más y el que nada debe, nada teme, si hablo como hablo es porque estoy convencido de mis ideas, defiendo a la gente, defendiendo al pueblo, yo no puedo permitir quedarme callado ante tanta cosa que observo y que veo... pero si algo me pasa ya saben quién fue, ni modo que vayan a decir que fue porque me querían robar mi dinerito, ni dinero traigo en la cartera, o me van a secuestrar para pedirme dinero porque me van a matar no tengo con qué pagar, soy un hombre como cualquiera", subrayó.

Pese a ello, Manuel Huerta rechazó que exista algún riesgo contra su persona por lo que insistió en que se trata de un debate franco y su lucha siempre ha sido en favor del pueblo, enfrentando a los poderosos y combatiendo el abuso de poder, la corrupción y el agravio a los veracruzanos por lo que afirmó que continuará denunciando los excesos y los robos que cometen los integrantes de la familia Yunes.