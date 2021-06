Cerca del 35% de sacerdotes acudirán a vacunarse vs Covid en Orizaba

El sacerdote aseguró que este rango de edad para vacunación, oscila entre los 11 a 20 años de ordenación sacerdotal, y dejó en claro que estos presbíteros son los principales activos, quienes todos los días brindan atención a la comunidad cristiana, de ahí la importancia de que se inoculen.

"Nuestro Obispo Monseñor Eduardo Cervantes Merino nos insistió de llegar a la vacuna cuando nos tocará por responsabilidad a nuestro ministerio él nos pedía y también él es nuestra autoridad que estuviéramos atentos para qué nos vacunáramos. Él puso el ejemplo y el mismo también siguiendo el mismo orden y conforme le tocaba y el día que le tocaba y sin alterar nada él ha participado también de la vacuna y a propósito de eso y antes de la vacuna nos insistió en nuestra responsabilidad y deber de vacunarnos y creo que estamos cumpliendo con uno de los deberes ciudadanos y con uno de los deberes también ante el obispo".

El Vicario de la Catedral afirmó que se trata de un gesto de responsabilidad el poder vacunarse porque no solamente se protegen como sacerdotes sino protegen al resto de las comunidades y personas.

"Pero sobretodo, nosotros la sacerdotes que somos personas públicas y cuando digo públicas me refiero a que nuestra atención de servicio tiene que ver con las personas de todas las edades y al entrar en relación con todas las personas creo que debemos también protegernos y proteger a ellas".

Cebada Tejeda dijo que el que ellos participen de la vacuna habla de un gesto de atención y responsabilidad de salud y la salud de la comunidad.

Cuestionado sobre su sentir al recibir la vacuna contra el COVID-19, expresó que no le dolió sin embargo aprovechó para hacer un reconocimiento a todo el sector salud y corporaciones que participaron en esta organización.

"Hoy veo toda una organización impresionante y eso también me da mucho gusto porque somos de Orizaba y de la región y podemos darnos cuenta que, podemos ser organizados, podemos cumplir con los protocolos que se nos piden no solamente al usar el cubrebocas no solamente cuando andamos en las calles sino ahora siguiendo todas las indicaciones veo que es todo un ejército de autoridades la mayoría jóvenes y me da mucho gusto que den su atención y la dan con mucha amabilidad y con mucha claridad y con puntualidad".

Puntualizó que todos están capacitados en lo que les toca hacer y ojalá y así fueran todos los que desempeñan un servicio público y que tengan ideas claras atención calidad amable considerando que este ejército de jóvenes están poniendo la muestra a partir del sector salud de cómo se puede atender a las personas aunque sean muchas personas.

Por último hizo un llamado a los ciudadanos para que aprovechen la oportunidad y se vacunen contra el COVID-19.

