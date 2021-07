Cementerio de Orizaba, con promedio de vida de 15 años, asegura administrador

El funcionario invitó a la gente que visita el Cementerio Municipal para que conserve este lugar en perfectas condiciones, primeramente porque es un lugar de respeto para todos los familiares que tienen algún familiar ahí enterrado, así como el no tirar la basura que retiran de los sepulcros y depositarla en los botes de basura.

Boschetti Oliver aseguró que la afluencia de visitantes ha bajado en el Cementerio a causa de la Pandemia del Covid-19, aunque los fines de semana si acude mucha gente a visitar a sus seres queridos que se encuentran inhumados en dicho lugar.

"Por la pandemia sí tuvimos una baja considerable pero actualmente los sábados y domingos viene muchísima gente a visitar a sus familiares".

El administrador afirmó que durante la pandemia el cementerio registró un muy alto el número de casos de inhumaciones, pero a la fecha se ha normalizado teniendo un promedio de 3 al día.

"Hay días que tenemos uno, hay días que tenemos cuatro, pero el promedio son 3 diarios".

Detalló que no existe un número exacto de cuántas personas han sido inhumadas por fallecimiento por Covid-19, pero si fue un alto porcentaje, además de que algunos fueron enterrados en Cementerios de Municipios vecinos, aún y cuando tenían domicilio en Orizaba.

"En los meses difíciles hubo muchísimas defunciones, no tenemos nosotros un dato preciso de cuántos porque ahora con la transparencia no podemos saber la causa de muerte de las personas, nos enteramos muchas veces por los familiares pero una cantidad exacta no te puedo decir, pero si fueron muchísimos".

Por último, el administrador puntualizó que todos los trabajadores del Cementerio Juan de la Luz Enríquez, cuentan con todos los protocolos sanitarios para una inhumación, sea o no sea por Covid-19.

